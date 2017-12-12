"Боруссія" Ярмоленка обіграла "Майнц" і перервала 8-матчеву безвиграшну серію

В Майнці завершився матч 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому "Майнц" приймав "Боруссію" з Дортмунда і програв команді українського легіонера Андрія Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Гості мали перевагу впродовж усього матчу, але зуміли реалізувати її лише у другому таймі.

На 55-й хвилині після навісу зі штрафного з лівого флангу Топрак головою пробив у ближню штангу. М'яч відскочив до Сократіса Папастатопулоса, який завдав влучного удару. А вже в самій кінцівці гри, на 89-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг втік один на один з Центнером, обіграв голкіпера, зупинився і віддав передачу на набігаючого Шинджі Кагаву, який пробив практично в порожній кут і не промахнувся.

Таким чином, "Боруссія" перервала безвиграшну серію з 8 матчів у німецькій Бундеслізі.

У поточній турнірній таблиці на рахунку "Боруссії" 25 очок і 4-е місце.