Представлено логотип фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018 у Києві (відео)

У Києві відбулася презентація головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА та логотипу фіналу турніру в Києві, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Гостями заходу були тренер збірної України Андрій Шевченко, голова Федерації футболу України Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко та інші відомі особи.

Презентація розпочалася із відеоролику УЄФА, в якому пригадується минулорічний фінал Ліги чемпіонів у Кардіффі (Уельс), в якому іспанський "Реал" (Мадрид) обіграв італійський "Ювентус" (Турин) з рахунком 4:1.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запевнив присутніх, що країна зробить усе можливе, аби майбутні фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА стали найкращими в історії розіграшів змагань:

"Сьогодні важливий день! Це свято, на яке усі ми чекали тривалий час. У травні наступного року Україна прийматиме два фінали Ліги чемпіонів. Це нові емоції і подія, яка має зробити серйозний поштовх у розвитку футболу в країні. Ця подія має стати зворотнім відліком для відкриття нових спортивних арен і футбольної інфраструктури, для появи нового покоління талановитих футболісті та футболісток, які, сподіваємося, ще більше зацікавляться футболом і згодом підсилять наші збірні. У нас для цього все є. Все готове до фіналів, упевнений, усі докладуть зусилля, щоб зробити дні вирішальних матчів найпрестижніших європейських клубних змагань бездоганними. Ці кубки повинні надихнути молодих футболістів, адже навесні ці трофеї вирушать у тур нашою країною! країною. Разом ми зробимо так, щоб фінали Ліги чемпіонів в Україні стали найкращими в історії!"