Німецький "Шальке" відмовився продавати Коноплянку турецькому "Галатасараю" - ЗМІ

Німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена відмовився продавати українського легіонера Євгена Коноплянку турецькому "Галатасараю" (Стамбул) через розбіжності в ціні, повідомляє SportArena з посиланням на Fanatik.com.tr.

За інформацією джерела, німці хочуть виручити за 28-річного футболіста не менше 12,5 мільйонів євро, але турецький клуб стільки платити не готовий.

Про інтерес жовто-червоних до українця видання повідомляло напередодні - зелений світло трансферу нібито дали президент клубу Дурсун Езбек і головний тренер команди Ігор Тудор.

Нагадаємо, що наприкінці листопада батько футболіста назвав Бундеслігу неприйнятним для нього чемпіонатом, однак сам Коноплянка заявив, що після зміни тренера "Кобальтових" все змінилося в кращу сторону.

Євген Коноплянка перебрався в "Шальке" з іспанської "Севільї" влітку 2016 року на правах оренди з опцією обов'язкового викупу, яка була активована минулого літа.

У поточному сезоні на рахунку українського вінгера 16 матчів, 3 голи і 3 передачі в усіх турнірах за клуб.