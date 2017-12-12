Київське "Динамо" проведе в зимове міжсезоння 11 контрольних матчів

Футболісти київського "Динамо" вирушили у відпустку, яка триватиме до 12 січня, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

У цей і наступний дні гравці традиційно пройдуть медобстеження.

Вранці 14-го січня динамівці у повному складі вирушать на добре знайомі місця в Марбелью, де до 27-го числа проведуть тренувальний збір. Орієнтовно команда проведе п'ять контрольних матчів, але кількість ігор ще може змінитися.

На другому зборі, який також пройде в Марбельї і розпочнеться 1-го лютого, в планах команди шість спарингів.

15 лютого команда проведе перший офіційний матч у 2018-му році - проти грецького АЕК в Афінах (гра 1/16 фіналу Ліги Європи). А за 2-3 дні відновиться сезон української Прем'єр-ліги, де "Динамо" в рамках 20-го туру зіграє з донецьким "Олімпіком".

Склад, який буде готуватися до другої частини сезону, стане відомий ближче до виходу команди з відпустки.