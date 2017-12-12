Воротарем "Зорі" Луніним зацікавилися два гранди англійської Прем'єр-ліги

Скаути лондонських клубів "Арсенал" і "Тоттенхем" переглядали голкіпера луганської "Зорі" Андрія Луніна.

Про це розповів генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

"Я не чув про те, щоб їм цікавився "Реал". Але інші клуби ним цікавляться. За останні місяці наші матчі відвідали скаути різних клубів. І "Арсенала", і "Тоттенхема". Були присутні скаути і з Німеччини, Італії, Бельгії, Іспанії. У Андрія ще півтора роки контракту і він нікуди не йде", - сказав Рафаїлов.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні 18-річний воротар взяв участь в 16 матчах української Прем'єр-ліги (УПЛ) та пропустив 22 голи. У Лізі Європи Лунін провів 6 поєдинків і пропустив 9 м'ячів, запам'ятавшись яскравими діями в окремих матчах.