Форвард "Ліверпуля" Салах визнаний кращим футболістом Африки

Нападник "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз найкращому футболісту Африки 2017 року.

Дана нагорода, ініційована BBC, вручається з 2001 року. В різні роки її отримували Яя Туре, Дідьє Дрогба та інші відомі футболісти.

Голосування проводилося серед глядачів телеканалу, повідомляє сайт BBC. Салах випередив Садьо Мане, П'єра-Емеріка Обамеянга, Набі Кейта і Віктора Мозеса.

Відзначимо, що на даний момент Мохамед Салах лідирує у списку бомбардирів англійської Прем'єр-ліги з 13 голами.

Як повідомляв УНІАН, збірна Єгипту отримала суперників у фінальній частині ЧС-2018. Єгиптяни зіграють в одній групі зі збірними Росії, Уругваю і Саудівської Аравії.