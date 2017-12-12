Форвард "Ліверпуля" Салах визнаний кращим футболістом Африки
14:48, 12 грудня 2017Футбол
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Мохамед Салах лідирує у списку бомбардирів англійської Прем'єр-ліги.
Мохамед Салах визнаний кращим футболістом Африки / Twitter
Нападник "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз найкращому футболісту Африки 2017 року.
Дана нагорода, ініційована BBC, вручається з 2001 року. В різні роки її отримували Яя Туре, Дідьє Дрогба та інші відомі футболісти.
Голосування проводилося серед глядачів телеканалу, повідомляє сайт BBC. Салах випередив Садьо Мане, П'єра-Емеріка Обамеянга, Набі Кейта і Віктора Мозеса.
Відзначимо, що на даний момент Мохамед Салах лідирує у списку бомбардирів англійської Прем'єр-ліги з 13 голами.
Як повідомляв УНІАН, збірна Єгипту отримала суперників у фінальній частині ЧС-2018. Єгиптяни зіграють в одній групі зі збірними Росії, Уругваю і Саудівської Аравії.
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