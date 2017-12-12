В Росії у кілька разів зросли ціни на житло на час проведення ЧС-2018

У Росії різко збільшили вартість проживання в готелях, а також оренди квартир подобово на період проведення чемпіонату світу з футболу-2018.

Про це говорять результати пошуку на сервісі бронювання житла Booking.com, повідомляє Klops.ru.

Більшість варіантів квартир на дати, коли пройдуть ігри, вже розкуплено. Біля решти квартир значиться постійна відмітка "Користується попитом".

Читайте такожАнглійські ЗМІ в шоці: база збірної на ЧС-2018 в Росії нагадує "кінець світу" (фото)Наприклад, в Калінінграді найдешевша квартира, яка пропонується уболівальникам на 16-17 червня, коштує 24 тисячі рублів за ніч (11 тисяч гривень). Це 45-метрові апартаменти з кухнею і однією спальнею. Сніданок в ціну не входить, зате є балкон.

Ціни на житло в інших містах РФ також істотно піднялися. Ціни злетіли після того, як стали відомі результати жеребкування ЧС-2018.

При цьому ціни на проживання - це не єдина проблема. Справа в тому, що самих номерів вже просто не залишилося. Практично всі готелі вже заброньовані. Серед варіантів, що залишилися – квартири, що розташовані в 30-60 кілометрів від міста.

Співробітник одного з готелів в Сочі на умовах анонімності розкрив схему, як багато готелів обходять указ уряду РФ про зростання цін на період проведення ЧС-2018.

"Дуже схоже на ситуацію, яка була під час Олімпійських ігор. Турист приходить у готель, де йому повідомляють, що всі місця зайняті. Коли турист запитує, чи можуть йому щось порекомендувати, то на ресепшені підказують адресу контори, в якій можна спокійно забронювати номер в тому ж самому готелі, правда за зовсім іншою ціною", - повідомило джерело.