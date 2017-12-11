Гендиректор "Шахтаря" Палкін: у судді Бойка проблеми з головою і психологією

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін різко висловився про арбітраж матчу 19-го туру української Прем'єр-ліги проти "Зорі" (1:2).

Нагадаємо, "Шахтар" догравав поєдинок увісьмох, а в його ворота був призначений пенальті. Крім того, гірники упустили не тільки перемогу, але й нічию в компенсований час, пропустивши після 90-ї хвилини два м'ячі.

Палкін назвав арбітраж у виконанні рефері Сергія Бойка "приниженням" і закликав ФФУ покарати суддю.

«Це було приниження клубу. Приниження клубу, який є чемпіоном України і дає найбільше очок у скарбничку рейтингу країни. Приниження клубу, який за десятирічної шкалою УЄФА входить до топ-12 найсильніших клубів Європи», — заявив Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

«Таких псевдо-арбітрів потрібно перевіряти у психолога на повну адекватність і сприйняття реальності. У Бойка проблеми з головою і психологією. Після таких матчів просто опускаються руки далі займатися футболом. З цим потрібно щось робити. Сподіваюся, найближчим часом комітет арбітрів розбереться з цією ситуацією».

Окремо Палкін виправдав дії головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки, який після матчу напав на суддю Бойка.

«Я б хотів запитати цього псевдо-суддю, чи вилучали хоч колись трьох гравців за матч з тих клубів, які входять до топ-12? Більше того, я розумію реакцію Фонсеки. Якщо б я був на його місці, то від парочки аперкотів в бік арбітра не відмовився б і не втримався б».

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет арбітрів ФФУ схвалив два з трьох вилучень, а також пенальті призначені арбітром Бойко в матчі "Зоря" - "Шахтар".

Чи послідує реакція на агресивну поведінку Фонсеки і його помічників з боку дисциплінарних органів, невідомо.