Комітет арбітрів визнав помилки суддів у матчах за участю "Шахтаря" і "Динамо" в УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ розібрав роботу суддів у матчах 19-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт комітету.

Арбітр скандального матчу в Запоріжжі «Зоря» – «Шахтар» Сергій Бойко помилився тільки в одному випадку – коли вилучив півзахисника «Шахтаря» Фреда. На думку Комітету арбітрів, друга жовта картка Фреду на 86-й хвилині була показана поспішно. У свою чергу, червоні картки Петряку і Ракицькому, а також пенальті було призначено вірно.

Читайте такожГендиректор "Шахтаря" Палкін: за всі роки роботи в клубі такого не бачивСуддя Юрій Можаровський, який працював на поєдинку «Олександрія» – «Динамо», також помилився в одному епізоді, помилково не призначивши пенальті на 42-й хвилині у ворота «Олександрії». Захисник господарів Валерій Бондаренко у власному штрафному чіплявся за футболку гравця киян Тамаша Кадара - епізод заслуговував призначення 11-метрового.

У свою чергу, вилучення тренера «Динамо» Олега Лужного з технічної зони, а також друга жовта картка за симуляцію Артему Бесєдіну були винесені вірно.

Нагадаємо, в обох матчах - в Олександрії та Запоріжжі - відбулися ряд спірних епізодів. "Динамо" і "Шахтар" висловили невдоволення діями рефері в цих іграх.