Український гравець клубу АЕК Чигринський: "Динамо" буде фаворитом протистояння

Захисник грецького клубу АЕК Дмитро Чигринський прокоментував результати жеребкування 1/16 Ліги Європи. Нагадаємо, за результатами жеребкування АЕК буде суперником київського "Динамо".

«Ще перед жеребкуванням, обговорюючи з партнерами по команді можливих суперників, ми розглядали варіант потрапляння на «Динамо». І треба ж — тепер зіграємо з киянами. Для нас це, безумовно, цікавий жереб, а для мене — подвійно. З великою радістю приїду в Україну і зіграю в Києві.

Хто фаворит нашого протистояння? Хто б нам не попався, фаворитом був би наш суперник. Для АЕК вихід з групи вже величезний успіх, а у «Динамо», наскільки мені відомо, дуже великі амбіції. Спілкуючись з деякими хлопцями, знаю, що в Києві не проти повторити шлях «Дніпра» і дійти до фіналу.

Утім, апетит приходить під час їжі, і я думаю, що ми дамо динамівцям серйозний бій. Часу до матчів ще достатньо, у нас немає зимової перерви, але поки ми повністю сконцентровані на поєдинках внутрішніх турнірів», – сказав Чигринський у коментарі сайту zbirna.com.

Як повідомляв УНІАН, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 15-го і 22 лютого. Перша гра відбудеться в Афінах, матч-відповідь - у Києві.