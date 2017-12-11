Легенда "Роми" Тотті: "Шахтар" - хороший варіант

Екс-капітан «Роми» Франческо Тотті вважає «Шахтар» прийнятним суперником в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для римської команди, але закликав уникнути недооцінки української клубу.

«Враховуючи, які ще були варіанти, це хороший жереб. Але не варто недооцінювати суперника. «Шахтар» хороший технічно і сильний фізично, добре грає вдома. Це буде відкритий матч, але чим далі, тим буде складніше. Футбол сповнений сюрпризів, і ми створимо проблеми будь-якому супернику, з яким зустрінемося», - сказав Тотті, якого цитує Xsport з посиланням на італійську Sport Mediaset.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" і "Рома" проведуть в Харкові 21 лютого. Гра-відповідь відбудеться в Римі 13 березня.