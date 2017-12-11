Визначилися дати матчів "Шахтаря" і "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15:08, 11 грудня 2017
Футбол
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Першу гру гірники проведуть у Харкові 21 лютого.

facebook.com/fcshakhtar

Визначилися дати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч, господарем якого буде український клуб, відбудеться в Харкові 21 лютого.

Повторна гра пройде в Римі 13 березня.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Рома" отримали в суперники один одного в результаті жеребкування, яке відбулося сьогодні у Ньоні.

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Теги: #матчі Шахтар - Рома