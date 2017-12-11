Визначилися дати матчів "Шахтаря" і "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
15:08, 11 грудня 2017Футбол
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Першу гру гірники проведуть у Харкові 21 лютого.
facebook.com/fcshakhtar
Визначилися дати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ромою». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перший матч, господарем якого буде український клуб, відбудеться в Харкові 21 лютого.
Повторна гра пройде в Римі 13 березня.
Нагадаємо, "Шахтар" і "Рома" отримали в суперники один одного в результаті жеребкування, яке відбулося сьогодні у Ньоні.
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