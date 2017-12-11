"Динамо" подало позов до Спортивного суду в Лозанні по грі з "Маріуполем", яка не відбулася
14:47, 11 грудня 2017Футбол
134
Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.
ФК "Динамо"
Член виконкому ФФУ, журналіст Артем Франков повідомив про те, що «Динамо» відправило документи щодо поєдинку з «Маріуполем», який не відбувся, у Спортивний арбітражний суд в Лозанні.
«Документи до Лозанни по маріупольській справі пішли, процес йде своєю чергою. Якщо вдасться провести за прискореною процедурою - добре і правильно. Повторюся, це диктується інтересами чемпіонату країни і розташування команд у таблиці», - написав Франков у свіжому номері журналу "Футбол".
Нагадаємо, матч "Маріуполь" - "Динамо" не відбувся через неявку столичної команди в приазовське місто.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter