"Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з "Ромою"
13:20, 11 грудня 2017Футбол
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Донецький клуб зустрінеться з італійським в наступному раунді турніру.
uefa.com
У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
16 команд, які вийшли у наступний раунд з групового турніру, були поділені на дві корзини - "сіяних" і "несіяних". У результаті жеребкування, яке провели генеральний секретар УЄФА Джорджіо Маркетті та іспанський футболіст Хабі Алонсо, утворилися такі пари.
"ШАХТАР" - "Рома"
"Ювентус" - "Тоттенхем"
"Базель" - "Манчестер Сіті"
"Порту" - "Ліверпуль"
"Севілья" - "Манчестер Юнайтед"
"Реал" - "ПСЖ"
"Челсі" - "Барселона"
"Баварія" - "Бешикташ"
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/2018 відбудеться в Києві.
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