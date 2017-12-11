"Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з "Ромою"

У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

16 команд, які вийшли у наступний раунд з групового турніру, були поділені на дві корзини - "сіяних" і "несіяних". У результаті жеребкування, яке провели генеральний секретар УЄФА Джорджіо Маркетті та іспанський футболіст Хабі Алонсо, утворилися такі пари.

"ШАХТАР" - "Рома"

"Ювентус" - "Тоттенхем"

"Базель" - "Манчестер Сіті"

"Порту" - "Ліверпуль"

"Севілья" - "Манчестер Юнайтед"

"Реал" - "ПСЖ"

"Челсі" - "Барселона"

"Баварія" - "Бешикташ"

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/2018 відбудеться в Києві.