Ломаченко отримав приз найкращому боксеру року імені Мухаммеда Алі

Український боксер, чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Василь Ломаченко отримав приз імені Мухаммеда Алі в номінації International Fighter of the Year ("Боксер року на міжнародній арені") від авторитетного видання Ring 8.

Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

Нагадаємо, в останньому бою в ніч на неділю Ломаченко переміг кубинця Гільєрмо Рігондо технічним нокаутом.