Ломаченко отримав приз найкращому боксеру року імені Мухаммеда Алі
12:37, 11 грудня 2017Футбол
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Українець переміг у номінації "Боксер року на міжнародній арені".
Ломаченко отримав нагороду найкращому боксерові світу від Ring 8 / Instagram Василя Ломаченка
Український боксер, чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Василь Ломаченко отримав приз імені Мухаммеда Алі в номінації International Fighter of the Year ("Боксер року на міжнародній арені") від авторитетного видання Ring 8.
Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.
Нагадаємо, в останньому бою в ніч на неділю Ломаченко переміг кубинця Гільєрмо Рігондо технічним нокаутом.
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