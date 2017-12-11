Гендиректор "Шахтаря" Палкін: за всі роки роботи в клубі такого свавілля не бачив

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін після поразки від луганської "Зорі" (1:2) в компенсований час в матчі 19-го туру УПЛ заявив, що арбітр влаштував на полі свавілля.

Нагадаємо, донецька команда закінчувала зустріч увісьмох через три вилучення, а обидва голи "Зоря" забила уже в компенсований час.

Читайте такожПредставники "Шахтаря" ображали арбітра по ходу всього матчу - гравець "Зорі" Андрієвський (відео) "Дорогі друзі, за всі мої роки роботи в клубі я ще не бачив такого свавілля, яке суддя влаштував у матчі. Таке суддівство вбиває футбол", - написав Палкін на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за словами футболістів "Зорі", представники "Шахтаря" ображали арбітра матчу Сергія Бойка по ходу всієї зустрічі, а після фінального свистка Паулу Фонсека вибіг на поле, спробувавши розібратися з рефері особисто.