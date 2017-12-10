"Шахтар" програв "Зорі" на останніх хвилинах, завершивши матч увісьмох

У Запоріжжі відбувся останній матч 19-го туру УПЛ і всієї осінньої частини сезону в українському футболі. Луганська «Зоря» сенсаційно обіграла донецький «Шахтар» – 2:1, причому обидва голи футболісти "Зорі" забили вже в компенсований час, коли основні 90 хвилин зустрічі закінчилися.

Про це повідомляє сайт Прем'єр-ліги.

Рахунок в матчі був відкритий на 55-й хвилині. М'яч у свій актив записав захисник "Шахтаря" Іван Петряк, який раніше виступав за «Зорю». Для нього це перший гол у футболці «Шахтаря».

З 79-ї по 90-у хвилину головний арбітр матчу Сергій Бойко вилучив одразу трьох футболістів «Шахтаря» – Івана Петряка, Фреда та Ярослава Ракицького.

«Зоря» скористалася чисельною перевагою двома голами на останніх хвилинах – спочатку на 90+2-й хвилині пенальті реалізував Сілас, потім автогол на 90+4-й хвилині на рахунку захисника гірників Богдана Бутко.