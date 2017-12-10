"Ман Сіті" Гвардіоли обіграв "Юнайтед" Моуріньо, встановивши рекорд англійської Прем'єр-ліги

В англійському Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" відбувся поєдинок лідерів англійської Прем'єр-ліги: зустрічалися «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті». Дербі завершилося перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли над командою Жозе Моуріньо з рахунком 2:1.

«Сіті» відкрив рахунок на 43-й хвилині, коли після розіграшу стандартного положення відзначився Давід Сільва. Проте ще до перерви «МЮ» зумів відігратися — в компенсований до першого тайму час Рашфорд рахунок зрівняв. Переможний м'яч «городяни» забили на 54-й хвилині також після розіграшу кутового — автором вирішального голу став Отаменді.

Завдяки цій перемозі «Манчестер Сіті», що лідирує в таблиці англійської Прем'єр-ліги, збільшив відрив від «Манчестер Юнайтед» до 11 очок.

Крім того, команда Хосепа Гвардіоли побила рекорд чемпіонату Англії за кількістю перемог поспіль в одному сезоні: ця серія "Манчестер Сіті" нараховує вже 14 ігор. Попередні досягнення в АПЛ - 13 перемог поспіль - належали "Арсеналу" і "Челсі".