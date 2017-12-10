Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Шахтар": Прем'єр-ліга, 19-й тур

У Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить останній матч 19-го туру Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються луганська "Зоря" і донецький "Шахтар". Цей поєдинок завершує першу (осінню) частину сезону в українському футболі.

Донецький клуб, незалежно від результату цієї зустрічі, піде на зимові канікули в ролі впевненого лідера. Поки що відрив від "Динамо" становить 3 очки, але гірники мають можливість збільшити цю відстань.

У "Зорі" 24 очки і 6-й рядок в турнірній таблиці. Перемога в цій грі може підняти луганчан відразу на дві сходинки вгору.

Відзначимо, що обидві команди на цьому тижні проводили матчі єврокубкових турнірів. І якщо "Шахтар", обігравши "Манчестер Сіті", вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, то "Зоря" завершила свій шлях у Лізі Європи поразкою від "Атлетика".

Матч "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.