Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Шахтар": Прем'єр-ліга, 19-й тур
У Запоріжжі проходить заключний матч 19-го туру і всієї осінньої частини сезону.
У Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить останній матч 19-го туру Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються луганська "Зоря" і донецький "Шахтар". Цей поєдинок завершує першу (осінню) частину сезону в українському футболі.
Донецький клуб, незалежно від результату цієї зустрічі, піде на зимові канікули в ролі впевненого лідера. Поки що відрив від "Динамо" становить 3 очки, але гірники мають можливість збільшити цю відстань.
У "Зорі" 24 очки і 6-й рядок в турнірній таблиці. Перемога в цій грі може підняти луганчан відразу на дві сходинки вгору.
Відзначимо, що обидві команди на цьому тижні проводили матчі єврокубкових турнірів. І якщо "Шахтар", обігравши "Манчестер Сіті", вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, то "Зоря" завершила свій шлях у Лізі Європи поразкою від "Атлетика".
Матч "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.