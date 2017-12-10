У "Боруссії" Ярмоленка відбулася тренерська рокіровка

Головний тренер дортмундської «Боруссії» Петер Бос покинув свій пост. 54-річний голландець був звільнений у зв'язку з незадовільними результатами.

До кінця сезону командою буде керувати колишній тренер «Кельна» Петер Штегер, при якому клуб не виграв в жодному з 14 матчів бундесліги цього сезону: 11 поразок, 3 нічиїх.

Нагадаємо, що екс-тренер «Аякса» Петер Бос влітку очолив «Боруссію» після відходу Томаса Тухеля.

На старті сезону дортмундці при Босі виграли 6 з 7 матчів, пропустивши лише 2 голи. Зараз дортмундський клуб не виграє в чемпіонаті 8 матчів поспіль і посідає 7-е місце в таблиці. Крім того, «Боруссія» не вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів і зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Новий головний тренер дортмундської команди Петер Штегер прокоментував своє призначення.

«Дуже радий бути тренером такого колективу. У нас тренування сьогодні і завтра, а потім – матч проти «Майнца». Зараз мені треба познайомитися з командою і персоналом», – сказав Штегер.

Нагадаємо, що наприкінці літа гравцем дортмундської "Боруссії" став українець Андрій Ярмоленко, трансфер якого з київського "Динамо" обійшовся "Джмелям" в 25 мільйонів євро.