"Динамо" втратило очки в Олександрії у матчі Прем'єр-ліги

В Олександрії відбувся поєдинок 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" зустрічалася з віце-чемпіоном країни київським "Динамо". Фаворит і один з лідерів чемпіонату втратив очки.

Матч завершився внічию - 0:0, повідомляє сайт УПЛ.

Перевага була на боці підопічних Олександра Хацкевича, однак реалізувати її в голи гості не зуміли, чому завадило і погане поле.

На 77-й хвилині у грі стався суперечливий епізод - за симуляцію в штрафному майданчику суперника другу жовту картку отримав нападник "Динамо" Бесєдін. Арбітр Юрій Можаровський не став призначати 11-метровий і застосував санкції до гравця київської команди, вилучивши його з поля. Кількома хвилинами раніше за неспортивну поведінку був вилучений з тренерської лавки і один з наставників "Динамо" Олег Лужний.

"Олександрія" набрала 19 очок, у "Динамо", яке йде другим, - на 20 очок більше.