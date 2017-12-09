"Шахтар" привітав дітей-переселенців з Новим роком

9 грудня заключне тренування «Шахтаря» в 2017 році відвідали діти-переселенці з Донбасу, повідомляє офіційний сайт гірників.

50 хлопців з Донецької та Луганської областей приїхали подивитися, як «гірники» готуються до фінального матчу з «Зорею», а заодно побажати команді перемоги в поєдинку. По завершенні заняття футболісти вручили юним вболівальникам подарунки.

Андрій Пятов: «Діти – це завжди позитив. Ми щороку влаштовуємо такі акції, намагаємося дарувати їм радість. Я підтримую подібні заходи і з задоволенням спілкуюся з хлопцями. Всі зарядилися позитивними враженнями перед важливим протистоянням з «Зорею»

У гонитві за автографами і селфи малюки, незважаючи на досить холодну погоду, довго не відпускали своїх кумирів. Завершилася зустріч спільним фото на пам'ять.

– Найбільше мені сподобалося, як гравці вручали подарунки, – каже Назар Уваров. – Цікаво було поспостерігати за тренуванням «Шахтаря». Я сам з Луганська, часто дивлюся матчі улюбленої команди по телевізору. На мій погляд, найбільш сильні футболісти – Марлос, Бернард, Тайсон, Ізмаїл, Ракицький і П'ятов.

– Дуже сподобалося заняття, – ділиться враженнями Михайло Перців. – Щасливий отримати подарунок від «Шахтаря». Поки не відкривав коробку, сподіваюся, там є цукерки. Я навіть шарф спеціально одягнув, щоб підтримати «гірників». Взяв автограф у Бернарда – він класно грає. Ще мені шалено подобається Даріо Срна.

Нагадаємо, це вже третя подібна акція «Шахтаря». У 2016 і 2015 роках «оранжево-чорні» також вітали дітей-переселенців з Донбасу напередодні новорічних свят.