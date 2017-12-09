"Верес" і "Карпати" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Львові на "Арені-Львів" завершився матч 19-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" виступав у ролі господарів у матчі з "Карпатами" і звів гру внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:2.

На два голи номінальних господарів поля в першому таймі, гості відповіли двома точними ударами після перерви.

Рахунок відкрив Василь Кобін на 14-й хвилині. а на 28-й Михайло Сергійчук подвоїв перевагу "Вереса".

Проте, на 72-й хвилині Мар'ян Швед скоротив перевагу рівнян в рахунку, а в самій кінцівці, на 87-й хвилині, Леонід Акулінін зрівняв рахунок.

Таким чином, команди нічиєю завершили осінню частину чемпіонату Прем'єр-ліги.