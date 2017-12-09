"Маріуполь" обіграв "Сталь" а результативному матчі Прем'єр-ліги

У Маріуполі завершився матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав "Сталь" з Кам'янського і виграв в матчі з 6-ма голами, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:2.

Доля матч була вирішена у другому таймі.

До перерви команди обміняли голами. На точний удар Едгара Малакяна з "Сталі" на 26-й хвилині, господарі відповіли атакою, яку завершив Руслан Фомін на 34-й хвилині.

А потім три голи поспіль забив "Маріуполь". На 67-й хвилині Фомін зробив дубль і вивів свою команду вперед, на 78-й Андрій Тотовицький збільшив перевагу господарів, а на 82-й - Сергій Болбат довів рахунок до великого.

Нарешті, на 87-й хвилині свій дубь зробив гравець "Сталі" Малакян.

Таким чином, "Маріуполь" виграв останній матч осінньої частини Прем'єр-ліги.