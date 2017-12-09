"Чорноморець" зіграв внічию з "Зіркою" в матчі Прем'єр-ліги з шістьма голами (відео)

В Одесі завершився матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" приймав "Зірку" з Кропивницького і звів гру внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 3:3.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

У кінцівці першого тайму на 43-й хвилині рахунок відкрив Олексій Хобленко. Після передачі партнера по команді Ковальця Хобленко увірвався в штрафну, і ударом у дальній кут відкрив рахунок - м'яч від штанги влетів у ворота.

А після перерви на 51-й хвилині, гості зрівняли рахунок. Після масованої атаки м'яч відскочив до Олексія Чичкова, який ударом з кута воротарського майданчика вразив ворота - 1:1.

"Чорноморець" знову вийшов вперед на 57-й хвилині. Бамба після кутового і передачі Татаркова ударом з кута воротарського майданчика відправив м'яч у ближній кут воріт. У час, що залишився, одесити не зуміли втримати свою перевагу.

На 83-й хвилині рахунок зрівняв Максим Прядун. Після передачі у штрафний від Рассадкіна Прядун легким кивком голови вразив кут воріт.

А на 87-ій хвилині після швидкої атаки Прядун сильно пробив у ближній кут, і м'яч від штанги опинився у воротах.

Нарешті, на 90-й хвилині Хобленко реалізував пенальті і врятував "Чорноморець" від поразки. Удар Хобленко воротар Паст відбив, але м'яч від його рук все-таки залетів у ворота.