Український голкіпер "Бешикташа" Бойко веде переговори з "Динамо" і "Шахтарем" - ЗМІ

Український голкіпер Денис Бойко покине турецький "Бешикташ" (Стамбул) і може продовжити кар'єру в київському "Динамо" чи донецькому "Шахтарі", повідомляє SportArena з посиланням на Fanatik.com.tr.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст контактує з обома українськими грандами.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що українець погодив деталі особистого контракту з "Шахтарем" і чекає, коли клуби домовляться.

Також повідомлялося, що воротар не входить у плани головного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша, але при цьому клуб розраховує дочекатися вигідної пропозиції і не буде поспішати з продажем.

Нагадаємо, що Денис Бойко перебрався в "Бешикташ" влітку 2015 року "Дніпра", проте з тих пір зіграв лише 5 матчів і не виходив на поле в цьому сезоні.

Минулий сезон український воротар провів на правах оренди в "Малазі", але і за іспанську команду провів лише 5 зустрічей.