Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Зірка": Прем'єр-ліга, 19-й тур

Сьогодні в Одесі проходить матч заключного 19-го туру осінньої частини Прем'єр-ліги сезону 2017/18, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці чемпіонату 10-е і 9-е місця, відповідно.

У "Чорноморця", на даний момент - 16 очок, у "Зірки" - 17.

Щільність в нижній частині турнірної таблиці така, що перемога дозволить кожній з команд не тільки відірватися від прямого конкурента, але й суттєво піднятися в турнірній таблиці.

Матч "Чорноморець" - "Зірка" розпочнеться в Одесі о 14.00

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.