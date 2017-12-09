Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Зірка": Прем'єр-ліга, 19-й тур
13:50, 09 грудня 2017Футбол
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В Одесі стартує заключний тур осінньої частини Прем`єр-ліги сезону 2017/18
В Одесі зіграють "Чорноморець" і "Зірка" / UA-Football
Сьогодні в Одесі проходить матч заключного 19-го туру осінньої частини Прем'єр-ліги сезону 2017/18, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці чемпіонату 10-е і 9-е місця, відповідно.
У "Чорноморця", на даний момент - 16 очок, у "Зірки" - 17.
Щільність в нижній частині турнірної таблиці така, що перемога дозволить кожній з команд не тільки відірватися від прямого конкурента, але й суттєво піднятися в турнірній таблиці.
Матч "Чорноморець" - "Зірка" розпочнеться в Одесі о 14.00
ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.
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