"Шахтар" підписав бразильського захисника Додо

8 грудня ФК «Шахтар» підписав контракт з бразильським захисником Додо, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

19-річний правий захисник виступав у «Коритібі», з якою у травні цього року переміг у Лізі Паранаенсе (чемпіонат штату Парана). У бразильській Серії А в 2017 році Додо провів 19 матчів.

Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар», зазначає: "Ми стежили за Додо близько півроку. Він дуже молодий футболіст, у минулому місяці йому виповнилося 19 років. Взяли його на позицію правого захисника, щоб посилити конкуренцію з Богданом Бутко. Думаю, уболівальників «Шахтаря» він здивує. Хлопець володіє дуже серйозними якостями, які, я сподіваюся, з кожним роком будуть поліпшуватися. Головний козир Додо – швидкість. Буквально кілька днів тому ми грали з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів, і ви прекрасно бачили, які швидкості в сучасному футболі. Без швидкості сьогодні у футболі робити нічого. Коли акцент робиться на молоді, перше, на що звертають увагу, – це швидкість, особливо на позиціях крайніх захисників".

Контракт з «Шахтарем» розрахований на 5 років.

Гравець приєднається до команди в січні перед початком зборів.

Досьє:

Домілсон Кордейро дос Сантос (Додо)

Народився 17 листопада 1998 року в Таубате (Сан-Паулу, Бразилія)

Зріст: 166 см

Вага: 68 кг

Всього за «Корітібу» провів 46 матчів.

Футболіст молодіжної збірної Бразилії (U20). У складі «селесао» U17 в 2015 році дійшов до чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.