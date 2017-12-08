Види попрощався з уболівальниками "Динамо" і клубом
16:44, 08 грудня 2017Футбол
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Домагой переходить з київського клубу в турецький "Бешикташ".
Види йде з "Динамо" в турецький "Бешикташ" / facebook.com/fcdynamoua
Хорватський легіонер київського "Динамо" Домагой Віда попрощався з уболівальниками столичного клубу, повідомляє офіційний Facebook київського клубу.
"Спасибі за все, Домагой", - резюмували у "Динамо".
З січня 2018 року Віда буде виступати за турецький "Бешикташ" (Стамбул).
Хорватський легіонер перейшов в "Динамо" 2 січня 2013 року, підписавши контракт з київським клубом на п'ять років. Дебютний гол за киян хорват забив 17 березня 2013 року на 4-й хвилині матчу з полтавською «Ворсклою». Гол виявився єдиним у матчі.
Всього за цей час Віда провів за "Динамо" 104 матчі, в яких забив 10 голів.
Віда - дворазовий чемпіон і дворазовий володар Кубка України, володар Суперкубку України.
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