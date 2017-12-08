Види попрощався з уболівальниками "Динамо" і клубом

Хорватський легіонер київського "Динамо" Домагой Віда попрощався з уболівальниками столичного клубу, повідомляє офіційний Facebook київського клубу.

"Спасибі за все, Домагой", - резюмували у "Динамо".

З січня 2018 року Віда буде виступати за турецький "Бешикташ" (Стамбул).

Хорватський легіонер перейшов в "Динамо" 2 січня 2013 року, підписавши контракт з київським клубом на п'ять років. Дебютний гол за киян хорват забив 17 березня 2013 року на 4-й хвилині матчу з полтавською «Ворсклою». Гол виявився єдиним у матчі.

Всього за цей час Віда провів за "Динамо" 104 матчі, в яких забив 10 голів.

Віда - дворазовий чемпіон і дворазовий володар Кубка України, володар Суперкубку України.