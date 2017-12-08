Тренер збірної України Шевченка: у березні можемо зіграти з учасниками чемпіонату світу

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився деякими планами головної команди країни на наступний рік в інтерв'ю Команді 1.

"Ми з головним тренером збірної Бразилії Тіте обговорили в Харкові під час гри ЛЧ "Шахтар" - "Манчестер Сіті" можливий контрольний поєдинок між нашими національними командами. Я запропонував Тіте провести спаринг у травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все вирішиться найближчим часом, коли буде зверстаний план підготовки його команди до світового форуму", - зазначив Шевченко.

Читайте такожНове життя збірної – вольова перемога з новачками у складі"Що стосується інших можливих суперників, то поки все знаходиться в стадії переговорів, які я намагаюся тримати під контролем. Існує велика ймовірність того, що в березні ми відправимося в ОАЕ, де зіграємо з Єгиптом, а потім переберемося в Саудівську Аравію і там проведемо спаринг з ще одним учасником чемпіонату світу — місцевою національною командою. Попередня домовленість вже досягнута, але тепер все буде залежати від того, як пройдуть переговори між федераціями країн. Наступного тижня, думаю, багато що проясниться.

Щодо питання про те, що на матчі ЛЧ "Шахтар" - "Мансіті" був і наставник збірної Туреччини Мірча Луческу, Шевченко зазначив: "З ним ми теж обговорили перспективу проведення спарингу, хоча з турками Україна може зустрітися в Лізі націй".

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла 3-е місце в групі відбіркового турніру ЧС-2018 і не потрапила у фінальну частину змагань, які влітку майбутнього року пройде в Росії.