"Динамо" потрапило до кошика сіяних команд при жеребкуванні Ліги Європи

Київське "Динамо" потрапило до числа сіяних при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА й зможе зустрітися с одним з 14 суперників на першій стадії плей-офф, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Суперником "Динамо" не зможе стати сербський "Партизан" (Бєлград), з яким "Динамо" грало в одній группі турніру, та російський "Спартак" (Москва). УЄФА розводить при жеребкуванні клуби України та Росії.

Кошики для жеребкування виглядають таким чином:

Сіяні: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетіко", "Брага", "Вікторія", "Вільяреал", "Динамо" Київ, "Зальцбург", "Зеніт", "Лаціо", "Лейпциг", "Локомотив", "Мілан", "Спортинг", ЦСКА

Несіяні: АЕК, "Астана", "Боруссія" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорець", "Ліон", "Наполі", "Ніцца", "Олімпік", "Партизан", "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Спартак", "Стяуа", "Црвена Звєзда", "Естерсунд".

Жеребкуваняя відбудеться 11 грудня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.