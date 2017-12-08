Гравець київського "Динамо" Мораєс претендує на звання кращого футболіста тижня в Лізі Європи

Гравець київського "Динамо" Жуніор Мораєс претендує на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт турніру.

Бразильський легіонер напередодні зробив хет-трик у матчі "Динамо" проти сербського "Партизана" з Белграда.

Кияни виграли матч з рахунком 4:1 і посіли 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці змагань.

Крім Мораєса, у список кандидатів на отримання нагороди потрапили Аріції Адуріц (Атлетик), Мануель Фернандеш (Локомотив), Марін Аничич (Астана), Харлем-Едді Гноэре (Стяуа), Огнен Враньєш (АЄК) і Джек Уїлшир (Арсенал).

Проголосувати за Мораєса можна на офіційному сайті УЄФА.

Голосування триватиме до 16.00 за київським часом.