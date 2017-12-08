Роналду вважає себе найкращим гравцем в історії футболу
10:32, 08 грудня 2017Футбол
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Напередодні гравець завоював п'ятий "Золотий м'яч" в кар'єрі і зрівнявся за кількістю титулів з Лео Мессі.
Роналду зрівнявся за кількістю "Золотих М'ячів" з Мессі / medias.lequipe.fr
Нападник іспанського «Реала» (Мадрид) і збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає себе найкращим футболістом в історії світового футболу, повідомляє France Football.
«Я – найкращий футболіст в історії світового футболу. Мої кумири? Їх було багато. Я завжди звертав увагу на кращих представників у всіх видах спорту. Так що це був не один спортсмен», – сказав Роналду.
Як повідомляв УНІАН, напередодні гравець в п'ятий раз за свою кар'єру отримав «Золотий м'яч», зрівнявшись за кількістю титулів з Ліонелем Мессі.
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