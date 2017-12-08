Роналду вважає себе найкращим гравцем в історії футболу

Нападник іспанського «Реала» (Мадрид) і збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає себе найкращим футболістом в історії світового футболу, повідомляє France Football.

«Я – найкращий футболіст в історії світового футболу. Мої кумири? Їх було багато. Я завжди звертав увагу на кращих представників у всіх видах спорту. Так що це був не один спортсмен», – сказав Роналду.

Як повідомляв УНІАН, напередодні гравець в п'ятий раз за свою кар'єру отримав «Золотий м'яч», зрівнявшись за кількістю титулів з Ліонелем Мессі.