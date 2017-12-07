Ліга Європи: результати всіх матчів

Завершився груповий етап другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні в Європі відбулися матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру. Представляємо вашій увазі результати всіх ігор. Ліга Європи. Груповий етап. 6-й тур. 07 грудня. Динамо К - Партизан - 4:1 Янг Бойз - Скендербеу - 2:1 Хоффенхайм - Лудогорець - 1:1 Вільярреал - Маккабі Т-А - 0:1 Славія - Астана - 0:1 Аталанта - Ліон - 1:0 Злін - Локомотив М - 0:2 Аустрія - АЄК - 0:0 Копенгаген - Шериф - 2:0 Аполлон - Евертон - 0:3 Істанбул Башакшехир - Брага - 2:1 Рієка - Мілан - 2:0 Арсенал - БАТЕ - 6:0 Зоря - Атлетик - 0:2 Реал Сосьєдад - Зеніт - 1:3 Вардар - Русенборг - 1:1 Хапоель Б-Ш - Вікторія - 0:2 Марсель - РБ Зальцбург - 0:0 Црвена Звезда - Кельн - 1:0 Віторія Гімараєш - Коньяспор - 1:1 Зюлте-Варегем - Лаціо - 3:2 Стяуа - Лугано - 1:2 Вітесс - Ніцца - 1:0 Герта - Естерсунд - 1:1

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