Ліга Європи: результати всіх матчів

23:59, 07 грудня 2017
Футбол
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Завершився груповий етап другого за значимістю єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Сьогодні в Європі відбулися матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.

Представляємо вашій увазі результати всіх ігор.

Ліга Європи. Груповий етап.

6-й тур.

07 грудня.

Динамо К - Партизан - 4:1

Янг Бойз - Скендербеу - 2:1

Хоффенхайм - Лудогорець - 1:1

Вільярреал - Маккабі Т-А - 0:1

Славія - Астана - 0:1

Аталанта - Ліон - 1:0

Злін - Локомотив М - 0:2

Аустрія - АЄК - 0:0

Копенгаген - Шериф - 2:0

Аполлон - Евертон - 0:3

Істанбул Башакшехир - Брага - 2:1

Рієка - Мілан - 2:0

Арсенал - БАТЕ - 6:0

Зоря - Атлетик - 0:2

Реал Сосьєдад - Зеніт - 1:3

Вардар - Русенборг - 1:1

Хапоель Б-Ш - Вікторія - 0:2

Марсель - РБ Зальцбург - 0:0

Црвена Звезда - Кельн - 1:0

Віторія Гімараєш - Коньяспор - 1:1

Зюлте-Варегем - Лаціо - 3:2

Стяуа - Лугано - 1:2

Вітесс - Ніцца - 1:0

Герта - Естерсунд - 1:1

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Теги: #Ліга Європи результати матчів