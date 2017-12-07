Ліга Європи: результати всіх матчів
Завершився груповий етап другого за значимістю єврокубка.
Сьогодні в Європі відбулися матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт турніру.
Представляємо вашій увазі результати всіх ігор.
Ліга Європи. Груповий етап.
6-й тур.
07 грудня.
Динамо К - Партизан - 4:1
Янг Бойз - Скендербеу - 2:1
Хоффенхайм - Лудогорець - 1:1
Вільярреал - Маккабі Т-А - 0:1
Славія - Астана - 0:1
Аталанта - Ліон - 1:0
Злін - Локомотив М - 0:2
Аустрія - АЄК - 0:0
Копенгаген - Шериф - 2:0
Аполлон - Евертон - 0:3
Істанбул Башакшехир - Брага - 2:1
Рієка - Мілан - 2:0
Арсенал - БАТЕ - 6:0
Зоря - Атлетик - 0:2
Реал Сосьєдад - Зеніт - 1:3
Вардар - Русенборг - 1:1
Хапоель Б-Ш - Вікторія - 0:2
Марсель - РБ Зальцбург - 0:0
Црвена Звезда - Кельн - 1:0
Віторія Гімараєш - Коньяспор - 1:1
Зюлте-Варегем - Лаціо - 3:2
Стяуа - Лугано - 1:2
Вітесс - Ніцца - 1:0
Герта - Естерсунд - 1:1