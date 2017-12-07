"Зоря" програла іспанському "Атлетіку" і завершила боротьбу в Лізі Європи

У Львові завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала іспанський "Атлетик" з Більбао і програла, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Іспанці володіли перевагою протягом всього матчу,забили один гол у першому таймі, який арбітр не зарахував, а потім відзначилися ще раз - на 70-й хвилині, коли гол був забитий за всіма правилами.

У вирішальному епізоді в цій грі відзначився Арітц Адуріц. Після навісу зі штрафного з правого флангу, Адуріц вистрибнув вище всіх і головою послав м'яч під поперечину.

У час, що залиився, іспанці впевнено втримали свою перевагу. Більш того, на 86-й хвилині Рауль Гарсія подвоїв перевагу гостей, знявши всі питання щодо переможця матчу.

Таким чином, у "Зорі" залишилося 6 очок в турнірній таблиці, команда залишилася на 3-му місці в квартеті J і припинила боротьбу в Лізі Європи після групового етапу.