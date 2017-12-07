Хацкевич: "Динамо" закінчило осінь хорошою грою і перемогою в групі

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич поділився враженнями від перемоги над сербським "Партизаном" (Белград) в заключному турі Ліги Європи, повідомляє SportArena.

Сьогодні "Динамо" ефектно розбило "Партизан", зберігши за собою підсумкове 1-е місце в групі.

На післяматчевій прес-конференції Хацкевич подякував своїм підопічним за переконливу перемогу, хоч і визнав, що в цілому груповий турнір легким для його команди не був.

«Рахунок на табло повністю відобразив всі події на футбольному полі. Команда сьогодні заслуговує самих гарних слів — "Динамо" закінчило єврокубкову осінь і хорошою грою, і першим місцем у групі. Тому хотілося б подякувати їм за такий успіх. Тепер готуємося до останньої гри осені в чемпіонаті», — заявив тренер.

«По ходу групового етапу кожна гра складалася для нас по-різному. Були матчі, де проявляли характер — наприклад, матч з "Янг Бойз" у гостях, де команда буквально видряпала хороший результат. До речі, вже тоді ми фактично забезпечили собі місце в плей-офф».

«Загалом, ігри були різні, але найголовніше — завтра ми прокинемося і побачимо "Динамо" на першому місці в таблиці».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Динамо" розгромило "Партизан" завдяки голу Миколи Морозюка і хет-трику Жуніора Мораєса - 4:1.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться в понеділок, 11 грудня.