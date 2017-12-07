Роналду завоював "Золотий м'яч"і зрівнявся з Мессі за кількістю титулів

У Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" кращому футболісту світу 2017 року, яким став форвард мадридського "Реала" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У голосуванні Роналду випередив Ліонеля Мессі, Неймара, Джанлуїджі Буффона, Луку Модріча, Серхіо Рамоса, Кілліана Мбаппе, Н`Коло Канті, Роберта Левандовскі, і Харрі Кейна.

Таким чином, на даний момент у Роналду 5 золотих м'ячів і він наздогнав за цим показником Мессі. По 3 трофеї - у найвеличніших гравців минулих років Мішеля Платіні, Йохана Кройффа і Марка ван Бастена.