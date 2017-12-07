Роналду завоював "Золотий м'яч"і зрівнявся з Мессі за кількістю титулів
21:30, 07 грудня 2017Футбол
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В обох форвардів тепер по 5 нагород.
Роналду в п'ятий раз виграв "Золотий м'яч" / Reuters
У Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" кращому футболісту світу 2017 року, яким став форвард мадридського "Реала" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У голосуванні Роналду випередив Ліонеля Мессі, Неймара, Джанлуїджі Буффона, Луку Модріча, Серхіо Рамоса, Кілліана Мбаппе, Н`Коло Канті, Роберта Левандовскі, і Харрі Кейна.
Таким чином, на даний момент у Роналду 5 золотих м'ячів і він наздогнав за цим показником Мессі. По 3 трофеї - у найвеличніших гравців минулих років Мішеля Платіні, Йохана Кройффа і Марка ван Бастена.
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