Гравці "Партизана" отримають 100 тисяч євро за перемогу над "Динамо"

18:34, 07 грудня 2017
Футбол
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Озвучена сума преміальних для сербської команди в разі перемоги над віце-чемпіоном України.

Гравці

Гравці белградського «Партизана» будуть фінансово мотивовані в матчі з київським «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на Спортскі журнал

Повідомляється, що керівництво команди пообіцяло виплатити футболістам 100 тисяч євро в разі перемоги над командою Олександра Хацкевича. Додамо, що тільки такий результат зустрічі забезпечить суперникам українського клубу 1-е місце в групі.

Як повідомляв УНІАН, матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи «Динамо» – «Партизан» відбудеться сьогодні, 7 грудня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок гри о 20:00.

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Теги: #Динамо - Партизан#Партизан призові за перемогу над Динамо