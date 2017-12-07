Гравці "Партизана" отримають 100 тисяч євро за перемогу над "Динамо"
18:34, 07 грудня 2017Футбол
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Озвучена сума преміальних для сербської команди в разі перемоги над віце-чемпіоном України.
Гравці "Партизана" програли "Динамо" в першому матчі, ведучи по ходу гри з рахунком 2:0 / УНІАН
Гравці белградського «Партизана» будуть фінансово мотивовані в матчі з київським «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на Спортскі журнал
Повідомляється, що керівництво команди пообіцяло виплатити футболістам 100 тисяч євро в разі перемоги над командою Олександра Хацкевича. Додамо, що тільки такий результат зустрічі забезпечить суперникам українського клубу 1-е місце в групі.
Як повідомляв УНІАН, матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи «Динамо» – «Партизан» відбудеться сьогодні, 7 грудня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок гри о 20:00.
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