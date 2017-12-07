Матч-відкриття футбольного Євро-2020 пройде в Римі, фінал в Лондоні на "Уемблі"

Союз європейських футбольних асоціацій офіційно оголосив міста, де пройде матч-відкриття чемпіонату Європи-2020, фінальна гра, а також виключив з переліку міст столицю Бельгії Брюссель, де досі не побудована арена для проведення змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Знаменита лондонська арена "Уемблі", крім матчів півфіналу і фіналу, прийме ще три матчі групової стадії турніру. Це пов'язано з тим, що Брюссель позбавлений права проведення змагань і випав зі списку міст-учасників Євро через те, що арена для проведення матчів Євро досі не побудована.

Що стосується матчу-відкриття чемпіонату Європи, то він відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Матчі групового етапу проведуть:

А Рим, Баку

B Амстердам, Бухарест

C Санкт-Петербург, Копенгаген

D Лондон, Глазго

E Більбао, Дублін

F Мюнхен, Будапешт

Чемпіонат Європи-2020 пройде за участю 24 команд, які будуть поділені на 6 груп.