Матч-відкриття футбольного Євро-2020 пройде в Римі, фінал в Лондоні на "Уемблі"
Брюссель випав з числа міст, які проведуть матчі турніру.
Союз європейських футбольних асоціацій офіційно оголосив міста, де пройде матч-відкриття чемпіонату Європи-2020, фінальна гра, а також виключив з переліку міст столицю Бельгії Брюссель, де досі не побудована арена для проведення змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Знаменита лондонська арена "Уемблі", крім матчів півфіналу і фіналу, прийме ще три матчі групової стадії турніру. Це пов'язано з тим, що Брюссель позбавлений права проведення змагань і випав зі списку міст-учасників Євро через те, що арена для проведення матчів Євро досі не побудована.
Що стосується матчу-відкриття чемпіонату Європи, то він відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі.
Матчі групового етапу проведуть:
А Рим, Баку
B Амстердам, Бухарест
C Санкт-Петербург, Копенгаген
D Лондон, Глазго
E Більбао, Дублін
F Мюнхен, Будапешт
Чемпіонат Європи-2020 пройде за участю 24 команд, які будуть поділені на 6 груп.