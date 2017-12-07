"Шахтарю" у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дістанеться один з семи суперників

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував регламент жеребкування першого етапу плей-офф - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди поділять на два кошики: переможці груп в одній, другі місця в іншій. Один з одним не можуть зіграти представники однієї національної асоціації та клуби, які виступали в одній групі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Серед переможців груп значаться «Барселона» (Іспанія), «Бешикташ» (Туреччина), «Ліверпуль» (Англія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Тоттенхем» (Англія), «Парі Сен-Жермен» (Франція) і «Рома» (Італія).

Відповідно, "Шахтар" може зіграти з будь-якої з цих команд, окрім "Манчестер Сіті".

Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 11 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні. Початок - о 13.00 за київським часом.