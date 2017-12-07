Матчі "Динамо" і "Зорі" у Лізі Європи: де дивитися
14:28, 07 грудня 2017Футбол
904
Матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи покажуть загальнонаціональний і два спеціалізованих кабельних телеканали.
Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАН
Матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи за участю київського "Динамо" і луганської "Зорі" покажуть одразу три українських телеканали - один загальнонаціональний і два спеціалізованих кабельних.
О 19.50 розпочнеться трансляція матчу "Динамо" - "Партизан" на телеканалі "Футбол 1". Нагадаємо, стартовий свисток у зустрічі пролунає рівно о 20.00.
Поєдинок "Зоря" - "Атлетик" показуватимуть два телеканали. О 21.50 розпочнеться трансляція на каналі "Україна", а о 21.55 - на каналі "Футбол 2". Сам поєдинок у Львові розпочнеться о 22.05.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18