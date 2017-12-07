"Динамо" є фаворитом у матчі з "Партизаном", а "Зоря" - аутсайдер в останньому турі Ліги Європи

Сьогодні київське "Динамо" і луганська "Зоря" проведуть матчі в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Кияни приймають сербський "Партизан". "Зоря" зустрінеться у Львові з іспанським "Атлетиком".

Віце-чемпіон України "Динамо" є фаворитом зустрічі з командою з Белграда. Про це свідчать коефіцієнти букмекерський контор. Портал Betexplorer зібрав дані з понад двох десятків організацій. Середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" - 1,63, на нічию - 3,91, на успіх "Партизана" - 5,32.

Нагадаємо, що перемога або нічия виводять на перше місце за підсумками групового турніру динамівців, у разі поразки господарів першу сходинку посяде сербський клуб.

"Зоря" підходить до гри з "Атлетиком" в якості андердога. Коефіцієнт на перемогу луганчан становить 4,31, на нічийний результат - 3,50, на перемогу клубу з Більбао - 1,86.

Відзначимо, що "Зорю" влаштує тільки перемога для виходу в 1/16 фіналу Ліги Європи.