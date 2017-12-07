Порошенко привітав "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів

Президент України Петро Порошенко привітав донецький "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги Чемпіонів", - написав президент.

"Продовжуємо за вас вболівати!", - додав глава держави.

Вітаю "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги Чемпіонів.



Продовжуємо за вас вболівати! pic.twitter.com/viFTkAsyZe — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 грудня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" обіграв англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу.