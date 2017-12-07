Порошенко привітав "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів
13:12, 07 грудня 2017Футбол
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Президент України відзначив успіх найсильнішої команди країни в найпрестижнішому єврокубку.
"Шахтар" обіграв "Манчестер Сіті" / Reuters
Президент України Петро Порошенко привітав донецький "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги чемпіонів на своїй сторінці в Twitter.
"Вітаю "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги Чемпіонів", - написав президент.
"Продовжуємо за вас вболівати!", - додав глава держави.
Вітаю "Шахтар" з виходом у плей-офф Ліги Чемпіонів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 грудня 2017 р.
Продовжуємо за вас вболівати! pic.twitter.com/viFTkAsyZe
Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" обіграв англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу.
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