"Боруссія" Ярмоленка встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

12:40, 07 грудня 2017
Футбол
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Дортмундці примудрилися посісти третє місце в групі всього з двома очками.

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Дортмундська "Боруссія", за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.

Німецький клуб став першою командою в історії турніру, якій вдалося вийти з третього місця з групи в Лігу Європи, маючи в активі лише два очки. Про це повідомляє Opta.

Зазначимо, що підопічні Петера Боса виступали в групі Н, де їхніми суперниками були лондонський "Тоттенхем", мадридський "Реал" і кіпрський АПОЕЛ. Дортмундці поступилися по два рази "Тоттенхему" і "Реалу", зумівши домогтися лише двох нічиїх з АПОЕЛом. Цього вистачило для вирішення завдання-мінімум.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду побив черговий рекорд Ліги чемпіонів. Португалець забив голи у всіх шести матчах групового турніру, чого не вдавалося досягти раніше жодному футболісту.

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Теги: #Боруссія в Лізі чемпіонів