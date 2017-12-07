"Боруссія" Ярмоленка встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Дортмундська "Боруссія", за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.

Німецький клуб став першою командою в історії турніру, якій вдалося вийти з третього місця з групи в Лігу Європи, маючи в активі лише два очки. Про це повідомляє Opta.

2 - Borussia Dortmund is the 1st Club in @ChampionsLeague history, which takes the 3rd place in a group with only 2 points and qualifies for Europa League. Minimalist. #RMABVB — OptaFranz (@OptaFranz) December 6, 2017

Зазначимо, що підопічні Петера Боса виступали в групі Н, де їхніми суперниками були лондонський "Тоттенхем", мадридський "Реал" і кіпрський АПОЕЛ. Дортмундці поступилися по два рази "Тоттенхему" і "Реалу", зумівши домогтися лише двох нічиїх з АПОЕЛом. Цього вистачило для вирішення завдання-мінімум.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду побив черговий рекорд Ліги чемпіонів. Португалець забив голи у всіх шести матчах групового турніру, чого не вдавалося досягти раніше жодному футболісту.