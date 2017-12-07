Вболівальники англійського "Ман Сіті" вивісили на матчі банер "Слава героям АТО"

12:19, 07 грудня 2017
Футбол
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На поєдинку Ліги чемпіонів вшановували захисників України.

Банер в підтримку воїнів АТО від уболівальників

На вчорашньому матчі Ліги чемпіонів у Харкові фанати англійського клубу «Манчестер Сіті» вивісили банер «Слава героям АТО Man from City».

Як повідомляв УНІАН, вчора донецький "Шахтар" у Харкові обіграв "Манчестер Сіті" у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів - 2:1. Гірники набрали 12 очок в групі і вийшли в 1/8 фіналу турніру.

На прес-конференцію після гри головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека прийшов у костюмі кіногероя Зорро.

mediaport.ua

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Теги: #банер Слава героям АТО выд Ман Сіті