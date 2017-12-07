Вболівальники англійського "Ман Сіті" вивісили на матчі банер "Слава героям АТО"

На вчорашньому матчі Ліги чемпіонів у Харкові фанати англійського клубу «Манчестер Сіті» вивісили банер «Слава героям АТО Man from City».

Як повідомляв УНІАН, вчора донецький "Шахтар" у Харкові обіграв "Манчестер Сіті" у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів - 2:1. Гірники набрали 12 очок в групі і вийшли в 1/8 фіналу турніру.

На прес-конференцію після гри головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека прийшов у костюмі кіногероя Зорро.