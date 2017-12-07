Вболівальники англійського "Ман Сіті" вивісили на матчі банер "Слава героям АТО"
12:19, 07 грудня 2017Футбол
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На поєдинку Ліги чемпіонів вшановували захисників України.
Банер в підтримку воїнів АТО від уболівальників "Манчестер Сіті" / mediaport.ua
На вчорашньому матчі Ліги чемпіонів у Харкові фанати англійського клубу «Манчестер Сіті» вивісили банер «Слава героям АТО Man from City».
Як повідомляв УНІАН, вчора донецький "Шахтар" у Харкові обіграв "Манчестер Сіті" у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів - 2:1. Гірники набрали 12 очок в групі і вийшли в 1/8 фіналу турніру.
На прес-конференцію після гри головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека прийшов у костюмі кіногероя Зорро.
mediaport.ua
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