Тренер "Шахтаря" Фонсека прийшов на прес-конференцію у костюмі кіногероя Зорро

Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прийшов на післяматчеву прес-конференцію після перемоги над "Манчестер Сіті" у костюмі кіногероя Зорро, надягнувши чорний плащ і маску.

Саме в такому вигляді португалець і відповідав на запитання ЗМІ. Зазначимо, що обіцянку з'явитися в костюмі Зорро у разі виходу "Шахтаря" у плей-офф Ліги чемпіонів португалець дав ще після третього туру групового турніру.

«Зараз у мене найвеселіша прес-конференція в кар'єрі. Такого в мене ще не було. А ось мої гравці мене не бачили в цьому образі, але дуже хотіли б побачити. Вірю, що цей жарт буде жити ще дуже довго», - сказав Фонсека, чиї слова наводить Sport Arena.

«Сьогодні була практично ідеальна гра. Виграти у "Сіті" непросто. Ми були організовані в обороні і якісно виходили в атаку. З ким мені не хотілося б зіграти в плей-офф? Я про це ще не думав. Зараз нам треба смакувати цей момент перемоги дійсно української команди. Смакувати його повинні не тільки вболівальники "Шахтаря", а й вболівальники всієї України».

«На початку матчу Тайсон поскаржився на біль, і ми відразу ж постаралися підготувати йому заміну (мова йшла про можливий вихід на поле Коваленка). Однак незабаром Тайсон показав, що все нормально, і він зміг продовжити гру. Про що ми говорили з Гвардіолою після матчу? Це секрет, оскільки це була наша приватна розмова.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" завдяки перемозі над "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 пробився в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.