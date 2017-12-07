Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, забивши голи у всіх шести матчах групи
00:22, 07 грудня 2017Футбол
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Досягнення, яке не можна перевершити.
Кріштіану Роналду встановив рекорд Ліги чемпіонів / REUTERS
Форвард "Реала" Кріштіану Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів. Португалець став першим в історії футболістом, який відзначився у всіх шести матчах групового етапу Ліги чемпіонів в одному сезоні.
Кріштіану забив 9 м'ячів у 6 матчах Ліги чемпіонів проти "Боруссії", "Тоттенхема" і АПОЕЛа), зумівши відзначитися у кожному з шести поєдинків.
Цікаво, що днем раніше цей рекорд міг встановити форвард «ПСЖ» Неймар, але «Баварія» в останньому 6-му турі не дала відзначитися бразильцеві на своєму полі.
Крім того, цікаво, що в чемпіонаті Іспанії результативність Роналду дорівнює двом м'ячам в 10 зустрічах.
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