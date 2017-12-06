"Ліверпуль" переміг на своєму полі "Спартак" з рахунком 7:0, поховавши шанси чемпіона Росії на плей-офф (результати всіх матчів)

Сьогодні ще вісьмома матчами в Європі завершився груповий турнір Ліги чемпіонів сезону-2017/2018.

Найбільший рахунок був зафіксований у поєдинку "Ліверпуль" - "Спартак". Розгром чемпіона Росії з рахунком 7:0! Хет-трик записав у свій актив Коутіньйо. Таким чином, російська команда виявилася третьою зайвою, а в 1/8 фіналу пробилися з цієї групи "Ліверпуль" і "Севілья".

Англійська Прем'єр-ліга стала першим чемпіонатом, який делегував відразу п'ять команд у плей-офф Ліги чемпіонів ("Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" и "Челсі").

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Манчестер Сіті" і посів друге місце у своїй групі. Конкурент гірників за путівку в плей-офф "Наполі" програв у Роттердамі.

Група E

"Марібор" - "Севілья" - 1:1

"Ліверпуль" - "Спартак" - 7:0

Група F

"ШАХТАР" - "Манчестер Сіті" - 2:1

"Феєноорд" - "Наполі" - 2:1

Група G

"Лейпциг" - "Бешикташ" - 1:2

"Порту" - "Монако" - 5:2

Група H

"Тоттенхем" - АПОЕЛ - 3:0

"Реал" - "Борусія" - 3:2