"Шахтар" обіграв "Манчестер Сіті" і вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів

У Харкові завершився матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" приймав "Манчестер Сіті", обіграв суперника і вийшов у плей-офф найпрестижнішого єврокубка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Донеччанам достатньо було зіграти в цьому матчі внічию, щоб забронювати собі 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи. Але, команда зуміла нав'язати свою гру супернику в першому таймі, а в його середині двічі вразила ворота суперника.

На 26-й хвилині відзначився Бернард, а за 7 хвилин - на 33-й - Ісмаїлі.

Після перерви господарі поля спокійно довели гру до перемоги. Лише в доданий арбітром час Серхіо Агуерро реалізував пенальті, забивши єдиний гол "Манчестер Сіті" у цьому матчі.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Шахтар" набрав 12 очок в турнірній таблиці.

Суперник донеччан по першому раунду плей-офф - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в ході жеребкування, яка відбудеться 11 грудня в швейцарському Ньоні.