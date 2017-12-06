"Шахтар" видав своїм уболівальникам 10 тисяч "масок Зорро" на вирішальному матчі з "Ман Сіті"

Донецький "Шахтар" роздав вболівальникам на ОСК "Металіст" у Харкові 10 тисяч "масок Зорро" напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Ці маски вболівальники центральних Східної та Західної трибун зможуть одягти під час виходу команд на поле і виконання гімну Ліги чемпіонів.

Такий хід гірників пов'язаний з обіцянкою головного тренера Паулу Фонсеки прийти на прес-конференцію після цієї гри в образі Зорро, якщо команда пройде в плей-офф ЛЧ за підсумками зустрічі.

"Ідею видати уболівальникам маски Зорро мені підказав один із шанувальників нашої команди в Facebook. Спасибі, що у нас є такі винахідливі вболівальники", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, якого цитує телеканал "Футбол".

Нагадаємо, що для завоювання путівки в 1/8 фіналу ЛЧ "Шахтарю" потрібно хоча б не програти "Ман Сіті". У разі такого результату зустрічі результат паралельної гри "Фейєнорд" — "Наполі" не буде мати значення для донецької команди.